Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Fetö'den Yargılanan 8 Kişi Serbest

Tekirdağ'da Fetö'den Yargılanan 8 Kişi Serbest

1 saat önce

Tekirdağ'da, FETÖ'nün TSK'daki "kripto yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan 8 kişi etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalanarak serbest bırakıldı.

Tekirdağ'da Fetö'den Yargılanan 8 Kişi Serbest, System.String[]
Tekirdağ'da, FETÖ'nün TSK'daki "kripto yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan 8 kişi etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalanarak serbest bırakıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları çerçevesinde polis ekiplerince gözaltına alınan örgütün sözde "sivil sorumlusu" ve 7 muvazzaf asker, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede mahkemeye çıkarılan A.İ, A.K, M.K, O.K, S.A, T.K, V.D. isimli 7 asker ve sözde sivil sorumlu Y.Y.'nin etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:37 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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