Tekirdağ'da FETÖ'nün adliye mahrem yapılanmasında 1 tutuklama - Son Dakika

Soruşturmada mahrem abilerin maiyetindeki infaz koruma/zabit katibi memurları ile irtibatını sözde "Hizmet Hattı" adı verilen cep telefonu numaralarını kullanmak ve memurları ardışık aramak suretiyle sağladıkları tespit edildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütünün Adliye ve Ceza İnfaz Kurumlarında oluşturduğu adliye mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına alınmıştı. 12 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 12 şüpheliden 8'i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartı ile serbest kalırken, 1 şüpheli tutuklandı. 3 şüpheli ise hakimlik sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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