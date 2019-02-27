Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Fetö'nün TSK'daki Kripto Yapılanmasına Operasyon

Tekirdağ'da Fetö'nün TSK'daki Kripto Yapılanmasına Operasyon

1 saat önce

Tekirdağ'da FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7'si muvazzaf asker olmak üzere 8 kişi yakalandı.

Tekirdağ'da Fetö'nün TSK'daki Kripto Yapılanmasına Operasyon, System.String[]
Tekirdağ'da FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7'si muvazzaf asker olmak üzere 8 kişi yakalandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturmaları kapsamında aralarında üsteğmen ve astsubayların da bulunduğu 8 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında A.İ, A.K, M.K, O.K, S.A, T.K, V.D. ile Y.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:31 Kaynak: İHA

TSK, Tekirdağ, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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