Tekirdağ'da Fetö Operasyonu

Tekirdağ'ın Maramaraereğlisi ve Süleymanpaşa ilçelerinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Maramaraereğlisi ve Süleymanpaşa ilçelerinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen K.Ö. ve İ.S.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Yakalama kararı gereğince İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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