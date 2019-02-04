Tekirdağ'da Fetö Operasyonu
41 dakika önce
Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 3 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen M.G, F.A. ve S.Y. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:41 Kaynak: AA
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