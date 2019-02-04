Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Fetö Operasyonu

Tekirdağ'da Fetö Operasyonu

41 dakika önce

Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da Fetö Operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen M.G, F.A. ve S.Y. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:41 Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel
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