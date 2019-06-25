Tekirdağ'da FETÖ operasyonu
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Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:58 Kaynak: AA
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen K.Ş, M.T. ve C.Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Ş. adli kontrol şartıyla M.T. ve C.Ç. ise savcılıktan serbest bırakıldı.
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