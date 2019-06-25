Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da FETÖ operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Tekirdağ'da FETÖ operasyonu

1 saat önce

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da FETÖ operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen K.Ş, M.T. ve C.Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Ş. adli kontrol şartıyla M.T. ve C.Ç. ise savcılıktan serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:58 Kaynak: AA
Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Manisa'da fuhuş operasyonu: 2'si Belaruslu 3 gözaltı Tekirdağ'da traktörün egzozundan sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu Vatandaşın çantasına saklanmış halde bulundu ABD Konsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk, serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 12:25:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da FETÖ operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]