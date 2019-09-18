Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da FETÖ operasyonu
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Tekirdağ'da FETÖ operasyonu

1 saat önce

FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda bir şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'da FETÖ operasyonu, System.String[]

FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda bir şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütüyle irtibatlı olduğu iddia edilen K.Ş. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 100. Yıl Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:48 Kaynak: AA
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