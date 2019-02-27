Tekirdağ'da Fetö Operasyonu: 8 Askere Gözaltı

TEKİRDAĞ'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 7'si muvazzaf 8 asker gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 7'si muvazzaf 8 asker gözaltına alındı.



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, aralarında üsteğmen ve astsubayların da bulunduğu, 7'si muvazzaf 8 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda A.İ., A.K., M.K., O.K., S.A., T.K., V.D. ile Y.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorgulandığı öğrenildi. - Tekirdağ

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