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Son dakika haberi! Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi! Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

11.11.2021 13:51
Son dakika haberi! Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Son dakika haberler... Tekirdağ'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü yapılanması ile ilgili, örgütün değişik kademe ve görevlerinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen İ.G., V.Y., S.A., B.K., H.G., M.K., O.Ç., R.T. ve Y.Y. isimli toplam 9 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda tüm şahıslar yakalanıp gözaltına alındı.

(Halil Dağ-İHA)

Son dakika haberi! Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü, Münir Karaloğlu, Tekirdağ, Terör, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika


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