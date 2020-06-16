Tekirdağ'da FETÖ operasyonunda 6 astsubay gözaltına alındı - Son Dakika

Polis ekipleri, Tekirdağ'ın Çorlu , Çerkezköy , Kapaklı , Saray , Malkara ve Hayrabolu ilçelerindeki askeri birliklerde görev yapan astsubaylar A.S. S.K. R.T. H.E. F.Ö. ve A.U'yu gözaltına aldı.

İstanbul , Çanakkale ve İzmir Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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