Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Fetö/pdy Operasyonu

Tekirdağ'da Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen İ.A. ve Y.Y. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


Şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:20 Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel
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