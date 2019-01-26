Tekirdağ'da Fetö/pdy Operasyonu
33 dakika önce
Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen K.Y hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheli, Süleymanpaşa
ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince yakalandı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:25 Kaynak: AA
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