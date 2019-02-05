Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Fetö/pdy Operasyonu

Tekirdağ'da Fetö/pdy Operasyonu

18 dakika önce

Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 3 kişi gözaltına alındı.


Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen M.T, C.A. ve P.Ş. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


Şüpheliler, Süleymanpaşa ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.


Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:27 Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel
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