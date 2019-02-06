Tekirdağ'da Fetö/pdy Operasyonu

Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüpheliler S.B, İ.Y, E.Y, H.Y, S.G, H.K, Y.E, Y.K, H.K.S, İ.A, ve S.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.





Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Süleymanpaşa ilçesinde gözaltına alındı.





Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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