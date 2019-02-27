Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Fetö/pdy Operasyonu

Tekirdağ'da Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen K.D, Y.D. ve H.S. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Süleymanpaşa ilçesinde gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:26 Kaynak: AA

Tekirdağ, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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