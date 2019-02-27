Tekirdağ'da Fetö/pdy Operasyonu

Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen K.D, Y.D. ve H.S. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Süleymanpaşa ilçesinde gözaltına alındı.





Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Şüpheliler savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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