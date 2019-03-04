Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Fetö/pdy Operasyonu

Tekirdağ'da Fetö/pdy Operasyonu

29 dakika önce

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüpheliler M.T, A.U, E.T, İ.U, L.A, M.T, N.N, R.T, Ş. Ç. ve M.T.
hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.


Şüphelilerden E. T, Ş. Ç. ve N.N. emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi. İşlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 7 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:31 Kaynak: AA

Saray, Tekirdağ, Güncel
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