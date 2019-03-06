Tekirdağ'da Fetö/pdy Operasyonu
38 dakika önce
Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen K.E. ve Ö.E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:08 Kaynak: AA
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