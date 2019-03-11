Tekirdağ
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen R.B, E.O.M, Z.C, N.T, A.G, A.K, R.Ö, Y.E.A, H.K, Ö.Ü, M.S, S.E, F.Ç, M.Y.Y ve M.Y hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Zanlılar, cumhuriyet savcılığının talimatı üzerine emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.