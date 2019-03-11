Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Fetö/pdy Operasyonu

Tekirdağ'da Fetö/pdy Operasyonu

36 dakika önce

Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen R.B, E.O.M, Z.C, N.T, A.G, A.K, R.Ö, Y.E.A, H.K, Ö.Ü, M.S, S.E, F.Ç, M.Y.Y ve M.Y hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlılar, cumhuriyet savcılığının talimatı üzerine emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:10 Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel
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