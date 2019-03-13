Tekirdağ'da Fetö/pdy Operasyonu
39 dakika önce
Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Tekirdağ
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişi tutuklandı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen M.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:10 Kaynak: AA
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