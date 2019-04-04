Tekirdağ'da Fetö/pdy Operasyonu
38 dakika önce
Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Tekirdağ
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen A.B. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheli kadın, İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:55 Kaynak: AA
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