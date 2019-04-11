Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Fetö/pdy Operasyonu

Tekirdağ'da Fetö/pdy Operasyonu

2 dakika önce

Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Tekirdağ'da Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen M.K.F hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K.F çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:23 Kaynak: AA
Güncel
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