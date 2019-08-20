Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu
1 saat önce
Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:58 Kaynak: AA
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, terör örgütüyle irtibatlı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bu şüphelilerden Y.B.Ü., G.K. ve N.K, İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Şüpheli M.L.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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