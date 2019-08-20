Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu
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Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu

1 saat önce

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, terör örgütüyle irtibatlı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bu şüphelilerden Y.B.Ü., G.K. ve N.K, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Şüpheli M.L.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:58 Kaynak: AA
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