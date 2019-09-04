Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu
1 saat önce
Tekirdağ'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda bir asker gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:12 Kaynak: AA
Tekirdağ'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda bir asker gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütüyle irtibatlı olduğu tespit edilen yüzbaşı K.S. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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