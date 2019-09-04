Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu
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Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu

1 saat önce

Tekirdağ'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda bir asker gözaltına alındı.

Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]

Tekirdağ'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda bir asker gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütüyle irtibatlı olduğu tespit edilen yüzbaşı K.S. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:12 Kaynak: AA
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