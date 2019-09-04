Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu
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Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu

1 saat önce

Tekirdağ'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan asker tutuklandı.

Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]

Tekirdağ'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan asker tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütüyle irtibatlı olduğu tespit edilen yüzbaşı K.S. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:10 Kaynak: AA
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