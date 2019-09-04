Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu
1 saat önce
Tekirdağ'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan asker tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:10 Kaynak: AA
Tekirdağ'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan asker tutuklandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütüyle irtibatlı olduğu tespit edilen yüzbaşı K.S. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
"Fazla ses çıkartıyorsunuz" diyerek karı-kocaya kurşun yağdırdı Balıkçılar rotayı salyangoza çevirdi! Kilosu 3,5 liradan satılıyor Ergenekon Davası'nda gerekçeli karar açıklandı: Örgütün varlığına ilişkin bilgiler bulunmadı Erdoğan isim vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Sana bu bayrağı tanıtacağız