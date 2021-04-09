Tekirdağ'da 2 FETÖ sanığına 6 yıl 10'ar ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla yargılanan 2 sanık 6 yıl 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar M.B.Ö. ve H.Ç. ile avukatları katıldı.

Sanıklar savunmalarında FETÖ ya da başka bir örgütle ilgilerinin olmadığını iddia ederek suçlamaları reddetti.

Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların suçunun sabit ve delillerin yeterli olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, sanıklar M.B.Ö. ve H.Ç'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10'ar ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.