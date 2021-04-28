Tekirdağ'da FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalandı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı belirlenen, FETÖ/PDY'den aranan 3 kişi ile meslekten ihraç 2 zabıt katibi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY üyelerinin yurt dışına kaçacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, takibe aldıkları 45 NM 881 ve 34 BMB 529 plakalı otomobilleri, Malkara ilçesinin kırsal Cimendere Mahallesi'nde durdurdu. Araçlardaki M.K., H.İ.K.. A.B., Y.E.K. ve F.İ. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde 4 bin eruo ile dijital materyaller ele geçirildi.Şüphelilerden M.K. ve H.İ.K.'nin meslekten ihraç zabit katipleri, diğer şüphelilerin de haklarında yakalama kararı olduğu tespit edildi. Kaçış hazırlığındaki şüphelilerin güvenlik güçlerine yakalanmamak için köy yollarını kullandıkları belirtildi.