Tekirdağ'da FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalandı (2) - Son Dakika

Tekirdağ'da FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalandı (2)
28.04.2021 14:42
2 TUTUKLAMATekirdağ'da yurt dışına kaçış hazırlığındayken yakalanan FETÖ şüphelisi 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
2 TUTUKLAMA
Tekirdağ'da yurt dışına kaçış hazırlığındayken yakalanan FETÖ şüphelisi 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden meslekten ihraç zabit katipleri M.K. ile H.İ.K. tutuklandı, diğer şüpheliler A.B., Y.E.K. ve F.İ., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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