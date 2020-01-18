Tekirdağ'da FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında H.S., Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, Sakarya'da gözaltına alındı. Polisin geniş güvenlik önlemleri altında Tekirdağ'a getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ve yapılan sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı mahkemece, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan tutuklanıp, cezaevine konuldu.

- Tekirdağ