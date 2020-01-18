Tekirdağ'da FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da FETÖ şüphelisi tutuklandı

15 dakika önce

TEKİRDAĞ'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ'da FETÖ şüphelisi tutuklandı, System.String[]
TEKİRDAĞ'da,  FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında  gözaltına alınan H.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında H.S., Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, Sakarya'da gözaltına alındı. Polisin geniş güvenlik önlemleri altında Tekirdağ'a getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ve yapılan sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı mahkemece, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan tutuklanıp, cezaevine konuldu.


- Tekirdağ
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:48 Kaynak: DHA
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