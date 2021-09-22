Tekirdağ'da firmalara "Trakya'nın Verimli KOBİ'leri Projesi" anlatıldı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki firmalara "Trakya'nın Verimli KOBİ'leri"Projesi anlatıldı.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, bir restoranda düzenlenen toplantıda, firmaların işlevsel yapılarının daha iyi olması için onlara birebir giderek danışmanlık hizmeti verileceğini ve böylece her anlamda verimliliğin artacağını söyledi.

Bölgedeki 300 firmayla görüşülerek firmaların enerji, proses, insan kaynakları ve işlevsel anlamda iyileştirilmesi, buradan elde ettikleri tasarruflarla da daha iyi şartlarda üretim yapma imkanı sağlanacağını anlatan Şahin, "Proje Trakya'da bulunan KOBİ'lerimizin, enerji verimliliği, proses verimliliği, insan kaynakları ve süreç verimliliği gibi, bütün bu işlemlerinin iyileştirilmesi, bu firmalarımızın ulusal ve uluslararası alanda rekabeti arttırarak daha iyi şartlarda ihracat yapabilmesi için hayata geçirildi." diye konuştu.

Şahin, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bu projenin, 30 milyon lira civarında da bir bütçesi olduğunu belirtti.

İlk 6 ayı tamamlanan projenin 2 buçuk yıl sonra sona ereceğini vurgulayan Şahin, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu projenin finansmanını Avrupa Birliği projesi üzerinden sağlıyoruz. Bütçesi yaklaşık 30 milyon lira olan projemiz, 3 yıl sürecek. Şuan ilk 6 ayını bitirmiş bulunmaktayız ve bu ilk 6 ayda özellikle hazırlık çalışmaları, nerede ve nasıl yapılacağıyla ilgili bütün süreçleri tamamladık. Önümüzdeki 2 buçuk yıl içerisinde inşallah bütün Trakya'daki 300 KOBİ'mize birebir giderek, danışmanlık yaparak onların bütün süreçlerini inceleyerek ve durumlarını iyileştirerek projemizi tamamlamayı düşünüyoruz"

Şahin, projenin tamamlandığında, danışmanlık hizmetini alan firmaların, iş ve işlemlerindeki karlılık oranının da artacağını belirterek enerjiden, sudan, makine ekipman parkurundan ve ham madde gibi kaynak verimliliğinden tasarruf yapacaklarını da ifade etti.

Toplantıda, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan da kısa bir konuşma yaparak projenin artılarından bahsetti.

Daha sonra, proje kapsamında iş ortaklığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve ticaret odalarının temsilcileri protokol imzaladı.

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından bölgedeki KOBİ'lerin süreç ve enerji verimliliğini iyileştirmek ve imalat sanayinde verimlilik odaklı üretimi teşvik etmek için tasarlanan "Trakya'nın Verimli KOBİ'leri Projesi" bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

Proje, KOBİ'lerin verimli üretim süreçleri ve enerji verimliliği konusunda yeterli bilgiye sahip olmamaları sebebiyle, farkındalık düzeyini yükseltmeye öncelik veriyor.