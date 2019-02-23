Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Fırtına

Tekirdağ'da Fırtına

37 dakika önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

Tekirdağ'da Fırtına, System.String[]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

Çorlu Havaalanı'nda yapılan eğitim uçuşları fırtına nedeniyle iptal edildi.

Ayrıca, Çorlu Havaalanı'ndan bugün Ankara seferinin olmadığı, yarın yapılacak seferin de hava koşullarına göre değerlendirileceği kaydedildi.

Süleymanpaşa ve Çorlu'da ayrıca bazı evlerin çatıları fırtına nedeniyle uçarken, bir kısım çatıda da hasar meydana geldi.

İlçelerde oynanacak amatör futbol müsabakaları da fırtına sebebiyle ertelendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:37 Kaynak: AA

Süleymanpaşa, Çorlu, Tekirdağ, Güncel
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