Tekirdağ'da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi - Son Dakika

Tekirdağ'da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

6 saat önce

Tekirdağ'da fırtına çatıları uçurdu ağaçları devirdi Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Genel Müdürlüğü'nce Tekirdağ başta olmak üzere Trakya bölgesi için verilen şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısının ardından şiddetli rüzgar Tekirdağ'da etkili oldu.

Tekirdağ'da fırtına çatıları uçurdu ağaçları devirdi

TEKİRDAĞ - Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Genel Müdürlüğü'nce Tekirdağ başta olmak üzere Trakya bölgesi için verilen şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısının ardından şiddetli rüzgar Tekirdağ'da etkili oldu. Marmaraereğlisi ilçesinde bir apartmanın çatısı uçarken Çorlu ilçesinde ise şiddetli rüzgar büyük bir ağacı kökünden sökerek devirdi.

Şiddetli rüzgar ilçelerde maddi hasar yaşanmasına neden olurken Marmara denizinde de dev dalgalar oluşturdu.

Tekirdağ'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Marmaraereğlisi ilçesinden denize açılan balıkçı motorları da denize açılamadı.

Tekirdağ'da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 02:25 Kaynak: İHA

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