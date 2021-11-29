Tekirdağ'da fırtına dev ağaçları uçurdu - Son Dakika

- Tekirdağ'da fırtına dev ağaçları uçurdu

TEKİRDAĞ - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Tekirdağ'da etkili olan fırtına 6 ağacı devirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra etkili olan fırtına Tekirdağ'da hayatı olumsuz etkiledi. Bir anda bastıran fırtına sebebiyle Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Ertuğrul Mahallesinde bulunan ağaçlık alanda 5 adet dev ağaç ve 100. Yıl Mahallesinde bulunan 1 adet ağaç fırtınaya daha fazla dayanmayarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı.