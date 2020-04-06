Tekirdağ'da fırtına nedeniyle çok sayıda gemi demir attı - Son Dakika

Tekirdağ'da sabah saatlerinde hızla esen poyraz nedeniyle denizde 5 metre yüksekliğe ulaşan dev dalgalar sahilleri sular altında bıraktı. Saatte hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına deniz ulaşımında aksamalara neden olurken, Marmara Denizi açıklarında bulunan onlarca yük gemisi ve tanker rotalarını Tekirdağ sahillerine çevirerek demir atmak zorunda kaldı.

Tekirdağ 'da fırtına nedeniyle çok sayıda gemi demir attı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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