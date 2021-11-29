TEKİRDAĞ'DA FIRTINA; FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da etkili olan lodos nedeniyle Marmara Denizi'ndeki adalara yapılan feribot seferleri iptal edildi, balıkçılar denize açılamadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı fırtına ve yağış uyarısının ardından Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan ve saatteki hızı zaman zaman 50-60 kilometreyi bulan lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle, Tekirdağ'dan Karabiga, Avşa ve Marmara Adası feribot seferleri iptal edildi. Marmara Denizi'ndeki adalara yapılacak feribot seferlerinin lodosun etkisini kaybetmesinin ardından başlanacağı belirtildi. Uluslararası taşımacılık yapan 10 tanker ve şilep, Tekirdağ açıklarında demirledi. Dalgaların kıyılara vurduğu Tekirdağ, Şarköy, Hoşköy, Kumbağ ve Barbaros balıkçı barınaklarındaki balıkçılar lodos nedeniyle denize açılamadı. AFAD ise vatandaşları fırtınada, çatı uçması, ağaçların devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.