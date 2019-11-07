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Tekirdağ'da fotoğraf sergisi

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ Şube Müdürlüğünce fotoğraf sergisi açıldı.

Tekirdağ'da fotoğraf sergisi, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ Şube Müdürlüğünce fotoğraf sergisi açıldı.

Tekirdağ Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı kapsamında Saray ilçesi sınırlarında yer alan Çamlıköy Tabiat Parkı'nda fotosafari etkinliği düzenlendi.

Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğretim görevlileri ile öğrenciler tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi, Süleymanpaşa Sanat ve Tasarım Galerisi'nde açıldı.

Serginin açılışına Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ Şube Müdürü Gökay İnal, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Katılımcılar açılışın ardından fotoğrafları inceledi. Sergi iki gün açık kalacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:04 Kaynak: AA
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