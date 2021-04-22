Tekirdağ'da freni boşalan kamyonet 6 araca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Kamyonette sıkışan sürücü, sağlık ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hüseyin K. yönetimindeki 34 TA 9060 plakalı kamyonet, Veliköy Organize Sanayi Bölgesi girişinde yokuş aşağı inerken freni boşalınca önündeki ve karşı şeritten gelen 6 araca çarptı.

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