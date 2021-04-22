Tekirdağ'da freni boşalan kamyonet 6 araca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde freninin boşalmasının ardından 6 araca çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Hüseyin K. yönetimindeki 34 TA 9060 plakalı kamyonet, Veliköy Organize Sanayi Bölgesi girişinde yokuş aşağı inerken freni boşalınca önündeki ve karşı şeritten gelen 6 araca çarptı.
Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kamyonette sıkışan sürücü, sağlık ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????
Kaynak: AA
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