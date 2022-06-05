Tekirdağ'da freni boşalıp takla atan kamyonetteki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da freni boşalıp takla atan kamyonetteki 3 kişi yaralandı

05.06.2022 16:46
Tekirdağ'da freni boşalıp takla atan kamyonetteki 3 kişi yaralandı

Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde freni boşaldıktan sonra takla atarak karşı şeride geçen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde freni boşaldıktan sonra takla atarak karşı şeride geçen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

M.M'nin kullandığı 59 AY 693 plakalı kamyonetin Tekirdağ çevre yolunda seyir halindeyken freni boşaldı.

Sürücüsü manevra yapmaya çalışırken kamyonet Yeni Sanayi kavşağında yol kenarındaki refüje çarparak takla atıp karşı şeride geçti.

Karşı şeritte seyir halinde olan 3 otomobilde durmak isterken birbirine çarptı. Otomobillerde maddi hasar oluştu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü M.M. ile kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, temizlik çalışmaları ve araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Tekirdağ'da freni boşalıp takla atan kamyonetteki 3 kişi yaralandı
Tekirdağ'da freni boşalıp takla atan kamyonetteki 3 kişi yaralandı
Tekirdağ'da freni boşalıp takla atan kamyonetteki 3 kişi yaralandı
Tekirdağ'da freni boşalıp takla atan kamyonetteki 3 kişi yaralandı
Tekirdağ'da freni boşalıp takla atan kamyonetteki 3 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da freni boşalıp takla atan kamyonetteki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da freni boşalıp takla atan kamyonetteki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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