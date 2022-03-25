Tekirdağ'da fuhuş operasyonda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da fuhuş operasyonda 1 şüpheli tutuklandı

25.03.2022 17:01
Tekirdağ'da fuhuş operasyonda 1 şüpheli tutuklandı

??????? Çerkezköy ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

??????? Çerkezköy ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda fuhuş yaptıkları belirlenen 6 kadın yakalandı, bu kişilere aracılık ettiği iddia edilen G.T gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da fuhuş operasyonda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da fuhuş operasyonda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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