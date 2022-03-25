??????? Çerkezköy ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda fuhuş yaptıkları belirlenen 6 kadın yakalandı, bu kişilere aracılık ettiği iddia edilen G.T gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da fuhuş operasyonda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika