Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 1 gözaltı

Tekirdağ'da bir adrese baskın gerçekleştiren polis ekipleri fuhuş yaptırdığı iddia edilen 1 kişiyi gözaltına aldı.

Bahçelievler Mahallesi'nde bir adrese baskın gerçekleştiren Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, evde fuhuştan kazanıldığı düşünülen bin 725 TL nakit para ile 22 adet prezervatife el koydu. Ayrıca fuhuş pazarlığının yapıldığı düşünülen 1 cep telefonu da ele geçirildi. Konuyla ilgili S.A. adlı bir şahıs gözaltına alınırken, şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ