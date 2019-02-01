Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Fuhuş Operasyonu

Tekirdağ'da Fuhuş Operasyonu

32 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'da Fuhuş Operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ahlak Masası ekipleri, para karşılığı yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine Muhittin Mahallesi'ndeki bir eve baskın düzenledi.

Operasyonda, kimliği öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir kadın ile evde bulunan R.G, R.A. ve G.C. isimli 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.G, R.A. ve G.C, çıkarıldıkları mahkemece fuhuşa teşvik ve aracılık etmek' suçlamalarıyla tutuklandı.

Yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilmek üzere Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:21 Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel
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