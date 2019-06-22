Tekirdağ'da fuhuş operasyonu
58 dakika önce
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:54 Kaynak: AA
'ın Çerkezköy
ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü
ekipleri Cumhuriyet Mahallesi
'ndeki bir evde fuhuş yapıldığı ihbarını aldı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler yabancı uyruklu kadınların ifadesi üzerine A.U'yu gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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