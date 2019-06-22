Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da fuhuş operasyonu
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Tekirdağ'da fuhuş operasyonu

58 dakika önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da fuhuş operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde fuhuş yapıldığı ihbarını aldı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler yabancı uyruklu kadınların ifadesi üzerine A.U'yu gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:54 Kaynak: AA
Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel
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