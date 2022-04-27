Tekirdağ'da fuhuş operasyonu - Son Dakika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, 2 şüpheli ve 3 mağdur konumundaki şahıslar emniyete götürüldü.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler, fuhuş yapıldığı ve içeride yabancı uyruklu şahısların bulunduğu yönünde bilgiye ulaşılması üzerine operasyon için düğmeye bastı. Değirmenaltı Mahallesindeki bir ikamette yapılan operasyonda ikamette bulunan A.Z. ve M.K. isimli yabancı uyruklu şahısların şüpheli sıfatıyla, N.M., U.O., G.D. isimli yabancı uyruklu şahıslar ise mağdur sıfatıyla ifadeleri alındı. Şahıslar emniyete götürülürken konuyla ilgili tahkikat başlatıldı. - TEKİRDAĞ