Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı, 2 otele 27 bin lira ceza - Son Dakika
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Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı, 2 otele 27 bin lira ceza

30.05.2022 16:53

Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı, 2 otele 27 bin lira ceza 8 yabancı uyruklu kadının sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldı Tekirdağ'ın Marmara Ereğilisi ilçesinde 2 otele yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 yabancı kadına fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı.

Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı, 2 otele 27 bin lira ceza

8 yabancı uyruklu kadının sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Marmara Ereğilisi ilçesinde 2 otele yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 yabancı kadına fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı. Kayıt yaptırmadan yer temini sağlandığından otellerde de 27 bin lira ceza kesildi.

Tekirdağ il Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile sıralarında Marmara Ereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik mahallesinde bulunan 2 otele yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, 7 Özbekistan, 1 Fas uyruklu olmak üzere 8 kadına fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 4 kişi ve 7 müşteri yakalandı.

Yapılan incelemede fuhuş yaptırılan kadınlar ile bu kadınlarla birlikte olan erkeklerin otele kayıt yaptırmadıkları tespit edildiğinden otellere 27 bin lira idari para cezası kesildi. Fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 4 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri için işlem başlatıldı.

Olayın mağduru olan ve fuhuş yaptırılan 8 kadının sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı.

Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı, 2 otele 27 bin lira ceza
Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı, 2 otele 27 bin lira ceza
Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı, 2 otele 27 bin lira ceza
Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı, 2 otele 27 bin lira ceza

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı, 2 otele 27 bin lira ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı, 2 otele 27 bin lira ceza - Son Dakika
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