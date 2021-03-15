Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ilçede bazı kişilerin yabancı uyruklu kadınları para karşılığı fuhşa zorladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İki aylık teknik ve fiziki takibi sonucu 7 adrese yapılan baskınlarda pompalı tüfek ve 6 bin 805 lira ele geçirildi.

Zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen yabancı uyruklu 8 kadın, İl Göç İdaresine teslim edildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.