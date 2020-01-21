Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ekipler zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen yabancı uyruklu 3 kadını İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.

Operasyonda yabancı uyruklu kadınlara para karşılığı zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen N.C, T.T. ve İ.A. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Havuzlar Mahallesi'ndeki üç katlı bir villaya fuhuş operasyonu düzenledi.

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