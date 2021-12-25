Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri, belirlenen adreslere fuhuş operasyonu düzenledi.
Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen A.G, K.G ve yabancı uyruklu N.S. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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