Fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

30.05.2022 17:00

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki 2 otelde fuhuş yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Ekipler Yeniçiftlik ve Sultanköy mahallelerindeki söz konusu otellere operasyon düzenledi.

Operasyonda N.T, C.C, F.Ç. ve C.Y. gözaltına alındı.

Otellerdeki 8 yabancı uyruklu kadın işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Otellere kayıt yaptırılmadan müşteri aldıkları belirlenmesi üzerine işletmecilere 27 bin lira ceza kesildi.

Fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

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Kaynak: AA

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