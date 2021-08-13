Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, fuhşa aracılık eden 4 şüpheli tutuklandı, operasyonda ayrıca yabancı uyruklu 11 kadın yakalandı.

Karadeniz'deki iki ilimiz Ordu ve Rize'den peş peşe kötü haberler! Sağanak yağış sele neden oldu