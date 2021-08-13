Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adreste bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler yabancı uyruklu 11 kadını İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, belirledikleri bir adrese operasyon düzenledi.

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