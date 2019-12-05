Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda yakalanan 3 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi
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Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda yakalanan 3 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 3 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda yakalanan 3 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 3 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, fuhuş yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 3 kadını yakaladı.

Tekirdağ Göç İdaresine teslim edilen kadınlar, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Öte yandan, kadınlara yer temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan G.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:44 Kaynak: AA
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